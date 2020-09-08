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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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