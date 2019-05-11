Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Türkiye’deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını çok önemsiyorum”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bütün topluma bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması ve Türkiye’deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını, bu değerler için eğitim ortamları ve fırsatların oluşturulmasını bakanlık olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye 24’üncü Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi. 24 senedir devam eden Türkiye Zeka Vakfı’nın 2019 yarışmasına Türkiye genelinde 56 bin 202 kişi kaydoldu. 7 bin 785 kişinin yarışmalara katıldığı etkinlikte 5 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Toplamda 30 bin TL’nin ödül olarak dağıtıldığı ‘2019 Zeka Oyunları’ yarışmasına bu yıl en çok ilgi gösteren iller; Ankara, İstanbul, Antalya ve Kocaeli oldu.

Yarışmacılardan en küçüğünün 5, en büyüğünün ise 78 yaşında olduğu Zeka Oyunları ödül töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Burada bana soru sorarlar diye, gizli bir endişem var. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama bu kadar zeki insan arasında olmak beni tedirgin ediyor. Bu çalışmayı önemsiyoruz. Bütün topluma bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması ve Türkiye’deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını, bu değerler için eğitim ortamları ve fırsatların oluşturulmasını bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de; zekanın, yeteneğin tespit edilmesi, bu konuyla ilgili araç gereçlerin geliştirilmesi, eğitim merkezlerinin oluşturulması gibi birçok parametrede hazırlıklarımız var. 24 senedir devam eden bu çalışmayı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.