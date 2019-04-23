Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve çocuklar Atatürk'ün huzurunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanında iki öğrenci ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşundu bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'e çocuklarla gitti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

"Milli mukadderatımızın hakimi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen ‘Gazi Meclis’ unvanına sahip Türkiye Büyük Millet Meclis’i milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce meclis; milli yazgımızın sorumluluğuna, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizin gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız.

Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızın milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerinizi içtenlikle benimseyen; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarıyla, düşünceleriyle ve inançlarına saygı duyan; zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan milli iradeye saygılı ve milletin idaresi üstünde hiçbir güç kabullenmeyen bir insan geliştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır.