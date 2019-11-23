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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’dan “Sıfır şiddet” paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 23:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Sıfır şiddet” etiketiyle paylaşımda bulundu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Sıfır şiddet” etiketiyle paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk mesajında, "Öğretmenler Günü’nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de ’şiddete sıfır öğretmenler pekiyi’ diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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