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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Aksaray’da yaşanan olayla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir” dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray merkez Mehmetçik İlkokulunda velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfların kapatılması ve akabinde otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray merkez Mehmetçik İlkokulunda velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfların kapatılması ve akabinde otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Selçuk, “Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı” ifadelerini kullandı.

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