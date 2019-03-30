HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Gölbaşı’nda esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Oğuz Kağan Usta Caddesinde esnafları dükkan dükkan gezdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Oğuz Kağan Usta Caddesinde esnafları dükkan dükkan gezdi. Esnafların sıkıntıları ve problemlerini dinleyen Bakan Selçuk, esnaflarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bakan Selçuk, "Yarın ülkemizde mahalli ve yerel seçimler var. Yarın herkesi, tüm vatandaşlarımızı, sandıkta milli iradeye sahip çıkmaya, vatandaşlık ve demokrasi görevlerini yapmaya çağırıyorum” dedi.
Ziyaretler sırasında Bakan Selçuk, esnafa ve sokaktaki vatandaşlara çiçek dağıttı.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Çavuşoğlu: Teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz (2)Çavuşoğlu: Teröristlerle, bölücülerle kesinlikle halkımızı ayırıyoruz (2)
Numan Kurtulmuş: "Bugün final noktasını koyduk, yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız"Numan Kurtulmuş: "Bugün final noktasını koyduk, yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız"

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.