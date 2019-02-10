Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Matematik Müzesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin eğitimin kalitesi konusundaki desteğinin yadsınamaz olduğunu belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Selçuk, ilk olarak Fatsa Matematik Müzesi ve Bilimevi'ni ziyaret etti. Burada sınıfları gezen Selçuk, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Selçuk, daha sonra Fatsa Bilim Sanat Merkezine geçti.

Bakan Selçuk, burada da sınıfları dolaşarak öğrenciler tarafından yapılan çeşitli robotlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından bir gazetecinin "Fatsa Matematik Müzesi ve Bilimevi'ni nasıl buldunuz?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Matematik müzelerinin sayısının artması konusunda Fatsa'daki bu müze örnek teşkil ediyor. İnşallah burayı daha da geliştirerek ve bunun benzer modellerini Türkiye'de yaygınlaştırarak eğitim kalitesini artırma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Selçuk, okul ziyaretlerinin ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Valilikte şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, Ordu'daki eğitim ile ilgili istişare amacıyla kente geldiğini söyledi.