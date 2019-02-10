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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Matematik Müzesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu'da Fatsa Matematik Müzesi ve Bilimevi'nde incelemelerde bulundu - Bakan Selçuk: - "Bilim sanat merkezlerimizin eğitimin kalitesi konusundaki desteği yadsınamaz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin eğitimin kalitesi konusundaki desteğinin yadsınamaz olduğunu belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Selçuk, ilk olarak Fatsa Matematik Müzesi ve Bilimevi'ni ziyaret etti. Burada sınıfları gezen Selçuk, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Selçuk, daha sonra Fatsa Bilim Sanat Merkezine geçti.

Bakan Selçuk, burada da sınıfları dolaşarak öğrenciler tarafından yapılan çeşitli robotlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından bir gazetecinin "Fatsa Matematik Müzesi ve Bilimevi'ni nasıl buldunuz?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Matematik müzelerinin sayısının artması konusunda Fatsa'daki bu müze örnek teşkil ediyor. İnşallah burayı daha da geliştirerek ve bunun benzer modellerini Türkiye'de yaygınlaştırarak eğitim kalitesini artırma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Selçuk, okul ziyaretlerinin ardından Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Valilikte şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, Ordu'daki eğitim ile ilgili istişare amacıyla kente geldiğini söyledi.

Ziyaret vesilesiyle Ordu'da eğitimin kalitesi hususunda alınan mesafeleri görme fırsatı bulduklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Sabah Matematik Müzesine uğradık ve Türkiye'de sayıları birkaç tane olan bu müzelerden bir tanesinin Ordu'da bulunuyor olması Türk eğitim sistemi açısından oldukça değerli. Bu arada Bilim Sanat Merkezimizi de ziyaret ettik. Oradaki öğretmen ve öğrencilerimizin faaliyetlerini izleme imkanımız oldu. Bilim sanat merkezlerimizin eğitimin kalitesi konusundaki desteği yadsınamaz. Ordu'daki bütün öğretim kademelerinin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki mevcut durumu analiz etmek ve burada kalite konusunda daha fazla mesafe almak noktasında görüş alışverişimiz bugün ekip arkadaşlarımızla beraber devam edecek."

Bakan Selçuk, daha sonra Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ordu ziyaret

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