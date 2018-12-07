Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarda bağış ve kayıt parasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevzuat hükümlerine göre kayıt sırasında velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu hükümlere aykırı hareket ettikleri yönünde bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler konusunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yazılı yanıt veren Bakan Selçuk, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtların, temmuzun ilk iş gününde ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapıldığını anımsattı.

Selçuk, kayıt sırasında vatandaşlardan hiçbir suretle kayıt parası, bağış ve benzeri adlar altında zorla para toplanamayacağı, zorla bağış alınamayacağı ve öğrencilerin eğitim hakkının engellenemeyeceğinin, Anayasa'nın 42. maddesi ile Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde yer aldığını kaydetti.

Bakanlığın 2011 tarihli genelgesindeki "Okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır." hükmüne işaret eden Selçuk, kayıt parası isteyen veya veliyi bağış vermeye zorlayan okullarla ilgili yasal işlem başlatılması konusunda bakanlığın 9 Eylül 2016 tarihli yazısının tüm valiliklere gönderildiğini hatırlattı.