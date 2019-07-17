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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "PDR" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk: - "PDR alanında görev yapan meslektaşlarımızın yönetmelik başta olmak üzere tüm sorunlarını paydaşlarla birlikte çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında görev yapan eğitimcilerin sorunlarını çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PDR alanında görev yapan eğitimcilerin "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde daha önce yapılan değişikliklere ilişkin eleştirilerine yönelik açıklamada bulundu.

Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"PDR alanında görev yapan meslektaşlarımızın yönetmelik başta olmak üzere tüm sorunlarını paydaşlarla birlikte çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."

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"Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)

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