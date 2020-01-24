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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmenler için hazırlanan kitaba ilişkin eleştirilerin içeriğe bakılmadan yapıldığını belirterek, "Kadın baş tacıdır, artık kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım. 150'nin üzerinde resimden sadece ikisinde olumsuz örnek çizim var, ikisi de başı açık çizilmiş. Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz. Nitekim inceleme başlattık." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 yıl önce rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim programı kapsamında hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabında yer alan görsellere yönelik tartışmalara ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Birinin söylediği bir sözün içeriğe bakılmadan büyütüldüğünü, gereksiz zaman ve enerji harcandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Kitabın içeriğini tek tek inceledim. Öncelikle çocuğun gördüğü bir kitap değil. UNICEF ile hazırlanan ve 7 ayrı kitaptan oluşan sette son derece yararlı içerikler var. İçinde başı açık anneler de var, başı açık ve kapalı annelerin bir arada olduğu çizimler de var. Genellikle pozitif örnekler bulunuyor, 150'nin üzerinde resimden sadece ikisinde olumsuz örnek çizim var, ikisi de başı açık çizilmiş. Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz. Nitekim inceleme başlattık. Aksi de olabilirdi, eşit de çizilebilirdi. Bu yapılan, kitapları incelemeden bütünün içinden parçaları cımbızlayarak insanları ayrıştırmaktır. Kadın baş tacıdır, insan baş tacıdır. Artık okumadan, bütünü görmeden detayı eleştirmenin, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım. Bu çok zor bir şey değil. Kavgaya değil birlikte olmaya ihtiyacımız var."

(AA)

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk rehber kitap

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