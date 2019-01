Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan temel lise açıklaması

Bakan Selçuk’tan temel lise açıklaması Herhangi vaatte bulunmadığı halde bir beklenti olduğunu ifade eden Selçuk, bu beklentinin olmasının oldukça makul olduğunu ve hayata geçmesiyle ilgili alt yapı çalışmaları gayretlerinin olduğunu kaydetti. Temel liseler ve dershaneler konusuna değinen Selçuk, "Uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması öngörülen karardır. Bilinmesine rağmen, aylar önce yıllar önce bu konularla ilgili somut bir bilgi paylaşması hatta kanun maddesi olmasına rağmen bu ilan edildiğinde insanların şaşırmasına ben çok şaşırdım. Yani çok net olarak bir bilgi var ve bu bilgi çözüm olarak öngördüğümüz ya da Türk eğitim sisteminin çözümü diye paylaştığımız bir bilgi değil. Türk eğitim sisteminin çözümün çok daha kapsamlı, çok daha geniş tabanlı çok daha farklı parametreleri ele alan bağlamda olmalı. Yani biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla bir 2023 dönüşümünü sağlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve dönüşüm program içinde yer alan zaten okullara dönüşülmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı noktada elbette katkılarımız ve desteklerimiz olacak. Her türlü çabayı göstereceğiz. Kaldı ki bu dershaneler meselesi de yılladır bilinen ve Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatlarının iyi olduğu bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben tüm velilerimize, öğretmenlerimize çok açıkça ifade etmek isterim; yerine koyacağımız konusunda, ne getirdiğimiz konusunda talebi nasıl karşılayabileceğimiz konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklama fırsatımız olacak" ifadelerine yer verdi.

"Bakanlık olarak her türlü önlemi almaya sahibiz"

Hazırlıklar konusunda bilgi veren Bakan Selçuk, "Yapay zeka temelli yazılımların devreye sokulması, bir takım televizyon kanallarıyla mobil kanallarla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması ve buna benzer birçok imkanları ortaya koyabileceğiz. Konuyla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun. Biz hiçbir zaman elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken, bir sürpriz yok. Daha önce alınan kararlar neyse biliyorsunuz bu 4-5 sene önce alınmış bir karar. Bundan sonrası içinde nasıl yol haritası izleyeceğimizi açıklıkla paylaşacağız. Ben sadece bu konunun velilerimiz tarafından dikkatle ele alınmasını önemle belirtmek isterim. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir. Bunları engellemesiyle ilgili biz bakanlık olarak her türlü önlemi almaya sahibiz" değerlendirmesini yaptı.

Eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapılacak çalışmaları, 2023 vizyonunu tasarlamaya gayret ettiğini dile getiren Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Kasım ayına kadar hangi hafta hangi ay hangi somut çalışmayı hayata nasıl geçireceğimizin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye’deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde izlenmesi ve somut olarak takip edilmesi, ihtiyaçlarını doğrudan MEB tarafından karşılanması konusunda mal ve maddi tedbirleri almış durumundayız. Okullarımızın hangisinde ne tür programlar ve ihtiyaçlar olduğu konusunda asla rekabet ve yarışma söz konusu olmaksızın gelişmesi konusunda Türkiye ortak modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor. Bu pilot çalışmaların sonucunda ülkedeki tüm okulların takibiyle ilgili yönetim sistemine geçiyoruz. Uluslararası akreditasyon yapılarına uygun proje hayata geçmiş olacak. Bu hayata geçtiğinde biz okullarımızın özellikle imkanı zayıf okulların iyileştirilmesi için yol haritasına sahip olmuş olacağız. Tasarım beceri atölyeleri bizim çocuklarımızın çoktan seçmeli sorular seçerek eğitim-öğretim hayatını şekillendirdiği yapı yerine, ne konulacağını açıkladığı proje. Projenin de şubat ayında Türkiye’de yaklaşık 30 okulumuzda pilot olarak başlayacağını, inşaatının tamamlandığını ifade etmek isterim. Bizim ilkokullarda üniversitedeki bazı meslek alanlarının iz düşümünü görmek zorundayız. Örneğin bir mühendislik atölyesini ilkokulda görmek zorundayız. Sanat atölyesini ilkokulda görmek zorundayız. Çocuklarda meslek eğitiminin oluşması ve ellerini aktif halde kullanmaları mümkün olabilecektir."