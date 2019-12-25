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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u duygulandıran kucaklaşma

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u duygulandıran kucaklaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk yıllarının geçtiği Seyranbağları’nda sürpriz okul ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukluk yıllarının geçtiği Seyranbağları’nda sürpriz okul ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Selçuk’un görme engelli öğrenciyle yaşadığı sohbet duygusal anlara sahne oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da ve gittiği illerde fırsat buldukça sürpriz okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Büyüdüğü Seyranbağları Mahallesi’ndeki Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesine de sürpriz bir ziyarette bulunan Selçuk’u öğrenciler büyük ilgiyle karşıladı. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla çay içip sohbet eden Selçuk, daha sonra okulun konferans salonunu dolduran öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, Bakan Selçuk’u alkışlarla karşıladı. Selçuk, bu coşkuya 1 Kasım 2018 tarihinde Balıkesir’de bir okul açılışına katıldığı sırada öğrencilerin ilgisine ıslıkla karşılık verdiği gibi yine ıslık çalarak ortak oldu.
Çocukluk anılarını anlatan Selçuk, öğrencilerle kendi yolunu nasıl çizdiğini paylaştı. Bakan Selçuk, “Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi” diye konuştu.

“Ben sizi hissettim”
Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Selçuk, bu sırada bir öğretmenin koluna girerek kendisine doğru yaklaşan öğrenciyi fark etti. Selçuk, 9’ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer’e hemen mikrofonu uzatıp, “Söyle yavrum seni dinliyorum” dedi. Hüseyin Gazi’nin “Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim” sözleri Bakan Selçuk’u oldukça duygulandırdı. Hüseyin’e sıkıca sarılan Selçuk, “Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bakan Selçuk, görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer’e sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bakanlıkta çay içmeye davet
Bakan Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu gibi işler başarmak ve sizinle çalışmak istiyorum" diyen öğrenciyi de arkadaşlarını temsilen Bakanlığa çay içmeye davet etti.

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