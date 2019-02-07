Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u şaşırtan istek

Bursa’da 10 ay önce polis memuru bir öğrenci velisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Okul Müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan şiddet konusunda bir çalışma yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa’daki okul yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası, geçen yıl görev yaptığı Hasanağa İlköğretim Okulunda silahlı saldırıya uğrayan okulun müdiresi Tülay Taş, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a şiddet konusunda çalışma yapılması için talepte bulundu. Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şubesi’nin girişimleri sayesinde Bakan Selçuk ile kısa bir görüşme fırsatı bulan Tülay Taş konuyla ilgili olarak yazdığı mektubu kendisine sundu. Tülay öğretmen, Öğretmen Meslek Kanunu içerisinde şiddet içeriğinin de yer almasını talep etti.

Olay

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda meydana gelen olayda polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.