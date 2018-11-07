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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir ilkokul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulamasını hayata geçirdi - Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz: - "Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz" - 4. sınıf öğrencisi Kaan Sarı: - "Öğretmenimiz yanımızda yoktu. Bizim birbirimize bakmayacağımıza da güveniyordu. İyi bir sınav yaptık"

Kahramanmaraş'ta bir ilkokul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulamasını hayata geçirdi.

Bakan Selçuk'un katıldığı bir programında "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'Gözetimsiz sınav yapıyoruz.' desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun." sözlerinden yola çıkan merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulunda Öğretmenler Kurulu "gözetimsiz sınav" uygulanması yapılması kararı aldı.

Okulda "Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla uygulanmaya başlanan sistemde öğrenciler öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor.

Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasından yola çıkarak gözetmensiz sınav yapmaya karar verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sınav haftasındayız ve okulumuzda önemli bir projeyi gerçekleştirdik. Bu hafta öğretmenlerimiz gözetimsiz yazılı yapmaya başladı. Geri dönüşler mükemmel. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam ediyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada bire bir aktarmak istiyoruz."

Sınavdan çıkan 4. sınıf öğrencilerinden Kaan Sarı ise yazılılarının iyi geçtiğini aktararak "Öğretmenimiz yanımızda yoktu. Bizim birbirimize bakmayacağımıza da güveniyordu. İyi bir sınav yaptık." dedi.

İbrahim Yıldırım da kopya çekmeden, akıllarında kalanlarla soruları çözen öğrenciler olduklarını söyledi.

İlayda Güneş de öğretmenleri olmadan girdikleri sınavı hiç kimseye bakmadan bitirdiklerini ifade etti.

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