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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un hayalindeki okul Batman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'Hepimiz öğrenme yolculuğundayız.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'Hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'Gözetimsiz sınav yapıyoruz' desin, isterim ki bir başka okul, eleştirel düşüncenin örneği olsun' hayalini Batman 16 Mayıs İlkokulu gerçekleştirdi. Okulda gözetmensiz sınav yapılıyor, 'zilsiz' teneffüs uygulamasıyla da gürültü kirliliğinin önüne geçiliyor. Batman’ın Petrolkent mahallesindeki 16 Mayıs İlkokulu, sıradışı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Fiziki şartları ve eğitim kalitesiyle özel okulları aratmayan 16 Mayıs İlkokulu, bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'Hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın gözetimsiz sınav yapıyoruz' desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun' hayalini gerçekleştirdi. Bu okulda tüm öğretmenler beyaz önlük giyiyor, sınavlar gözetmensiz yapılıyor, gürültü kirliliğinin önü geçmek için de zil kullanılmıyor. 'UYGULAMAYA ÖĞRENCİLERİMİZ UYUM SAĞLADI' Okul Müdürü Rıfat Fırat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ifadelerinden yola çıkarak yaptıkları çalışmalarda sınavların gözetmensiz yapıldığını, teneffüslere öğrencilerin zilsiz çıktığını söyledi. Fırat, öğrencilerin uygulamaya kısa sürede uyum sağladığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un gözetimsiz sınav hayalini okulumuzda denedik. Uygulamaya öğrencilerimiz uyum sağladı. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam ediyor. Bu olumlu ve ılımlı davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz" dedi. ÖĞRETMENLER ÖNLÜKLÜ 16 Mayıs İlkokulu’nda tüm öğretmenlerin beyaz önlükle derse girdiğini ifade eden Fırat, "Gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak ve zil çalmadan derslerin başlayıp bittiğini ilan etmek düşüncesiyle zilsiz okul yöntemini de devreye aldık. Öğrenciler ve öğretmenler kadar çevredeki mahalle sakinleri de bu uygulamadan memnun. Ayrıca okulumuzda tüm eğitimci arkadaşlarımız beyaz önlük uygulamasına da uyuyor. Okulumuzun logosu ve öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı önlüklerimiz de Valimiz tarafından takdir görmüştü. Bu projedeki amacımız da öğretmenleri farklı kılarak, herkese 'Bu öğretmendir' dedirtebilmektir" diye konuştu.

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