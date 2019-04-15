MİLLİ EĞİTİM BAKANI ULUSLARARASI MODEL İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİNDE KONUŞTU

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak ve küresel sermeyenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Bu yıl böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken aslında şimdiyi de konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bakan Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye'deki gençlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi/MODEL OIC 2019" programında konuştu.

"BURADA GELECEĞİN DİPLOMATLARI BÜYÜYOR VE YETİŞİYOR"

Bakan Selçuk konuşmasında, geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu yol 56 ülkeye yükseldiğini hatırlatarak, "Bu bakımdan güzel bir gelişme. Burada geleceğin diplomatları büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram. Modern diplomasi Osmanlı İmparatorluğu, Asya'da ve Afrika'daki İslam dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir. Gençlerin bunu araştırmasını önemli buluyorum. Doğu sorunu, Osmanlı'ya hasta adam söylemi nasıl ve nerede hangi diplomatik mahfillerde kim tarafından icat edildi ve üst üste sürekli kullanıldı? Çok önemli ve kritik bir soru. Bu bakımdan Orta Doğu, Yakın Doğu ve Uzak Doğu gibi Avrupa merkezli kavramlar nerelerde inşa edildi, nerelerde kotarıldı? Bu sorular da çok önemli." diye konuştu.