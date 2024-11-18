HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! 'Laiklik' sözleri hakkında CHP'den hamle geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! 'Laiklik' sözleri hakkında CHP'den hamle geldi

18.11.2024 12:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in peş peşe 'laiklik' çıkışları geniş yankı uyandırdı. CHP'den Bakan Tekin'le ilgili hamle geldi. Milli Eğitim Bakanı hakkında üç suçtan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! 'Laiklik' sözleri hakkında CHP'den hamle geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Umut Akdoğan'ın yer aldığı heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinin verilmesi öncesinde Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMASI OKUNDU

CHP'li Özçağdaş, Bakan Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'nde laiklik üzerine yaptığı açıklamayı okudu. Özçağdaş daha sonra şöyle konuştu:

AA-20241118-36222705-36222704-CHPDEN_MILLI_EGITIM_BAKANI_TEKIN_HAKKINDA_SUC_DUYURUSU

"TARİHİ GERÇEKLİKLERİ ÇARPITTI, CUMHURİYET DEVRİMLERİNİ AŞAĞILADI, ANAYASA'YI İHLAL ETTİ"

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı sıfatına haiz Yusuf Tekin, tarihi gerçeklikleri çarpıtan, tümüyle Cumhuriyet devrimlerini aşağılayan, Anayasa'yı ihlal eden, bakan olurken TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı yemine aykırı bulunan, gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halk kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir.

AA-20241116-36209466-36209464-MILLI_EGITIM_BAKANI_TEKIN_BATMANDA

"LAİKLİK, SEKÜLERİZMİ MÜMKÜN KILMAK İÇİN GEREKLİDİR"

Anayasamızda da yer alan laiklik, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 temel ilkesinden biridir. Laiklik en kısa ve geniş anlamıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte laiklik, vatandaşların din ve vicdan hürriyetine sahip çıkmayı, inançları doğrultusunda diledikleri ibadetleri yapmayı, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla hiçbir ibadetin ya da dini törenin sorgulanmaması ve engellenmemesini düzenleyen bir ilke olarak karşımızda durmaktadır. Laiklik, her ne kadar anlam olarak din ile devlet arasındaki etkileşime ilişkin bir kavram olsa da Cumhuriyet modernleşmesini yürüten kadrolar açısından sekülerizmi mümkün kılmak için gereklidir."

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada 'laiklik' çıkışıyla gündem yaratmıştı. Bakan Tekin'in ifadeleri şöyleydi:

"Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
laiklik yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi

Teğmenlerin kaderi bu maddeye bağlı! 'Slogan' ve 'yemin' bilmecesi

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.