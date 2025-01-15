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  4. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatta ‘torpil yapıldı’ iddialarına yanıt verdi: “Orada bağırmasınlar, belge göstersinler”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatta ‘torpil yapıldı’ iddialarına yanıt verdi: “Orada bağırmasınlar, belge göstersinler”

15.01.2025 14:54
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
15.01.2025 14:54
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı önünde mülakatta torpil yapıldığını iddia ederek eylem yapan öğretmenlere yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı önünde mülakatta elendiklerini iddia eden öğretmenlerin yaptığı eyleme ilişkin, "Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. Hukuki prosedür ile itirazlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatta notları değiştirilen arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" ifadesini kullandı.

"TUTANAKLARI NEREDEN BULUYORLAR DA GÖSTERİYORLAR BİLMİYORUM"

Bakan Tekin, "Mülakat dediğimiz şey şudur; mülakat esnasındaki performansa göre notlar verilir. Bazı arkadaşlar düşük, bazı arkadaşlar yüksek alır. Bu notlara göre sıralama yapılır. Sadece KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yoktu. Adaylar şunu yapıyor: 'Ben KPSS notumdan 2-3 puan daha yüksek aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. Mülakatta nasıl değerlendirme yapılacağına dair bir formatımız var. O formata göre jüri üyelerimiz değerlendiriyor. Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Mahkemelerimiz kararlarını verirler eğer bahsettikleri gibi sahtecilik iddiası varsa. Eğer yoksa da bunun iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır" dedi.

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"OKULLARIN DERS KİTABI İÇİN AYRI BİR ÜCRET ALMASINI YASAKLADIK"

Tekin, özel okulların velilerden kitap ücreti istemesini geçen hafta yönetmelikle yasakladıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık. Yönetmeliğimiz çok açık bir şekilde özel okulların mevcut öğrencilerinin enflasyon artı yüzde 5 zam yapabileceklerini mümkün kılıyor. Biz bu konuda hassasiyetimizi paylaştık. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa biz gereğini yaparız. 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde kamuoyunda infial oluşturan yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulları zan altında tutmak doğru değil."

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"BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Tekin, kayıt dışı alınan özel okul ücretlerine ilişkin ise, "Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe koyduk, elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Elektronik ortamda bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
mülakat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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