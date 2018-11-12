- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Selçuk, "Biz memleketimizi, ülkemizi, insanımızı seviyoruz ve bunun için elimizden ne gelirse yapmaktan asla tereddüt göstermeyiz. Bu tür açılışların bizim tarafımızdan ne kadar kıymetli olduğunu bilseniz gerçekten inanamazsınız. Ben Şinasi Bey'e, Ünal ailesine özel olarak teşekkür ediyorum. Paraca zengin olan değil, gönlü zengin olan bağış yapar, hayır yapar. Parası olan çok insan var. Ama bir türlü hayır yapamıyorlar. Ama gönlü zengin olan insanlar yapabiliyorlar." diye konuştu.

-"Dünyayla yarışmamız, küresel rekabete girmemiz lazım"

Bu tür çalışmalarda gayretlerinin olduğunu ancak motivasyona da ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de bu gayreti gösterenler arasında olduğunu anlattı.

Çelebi'nin daha fazla çalışmalarda bulunması adına destek verilmesini isteyen Selçuk, açılışı yapılan okulun ise özellikle kız çocukları açısından çok anlamlı olduğunu ifade etti.

"Kız çocuklarının daha çok okullaşması bu ülkenin geleceği açısından çok kıymetli." diyen Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle güzel okullarımız arttıkça biz artık derslik, öğretmen ve bazı altyapı unsurları açısından değil, dünya ile yarışmak için dert sahibi, tasa sahibi olacağız. Bizim sadece bu tür okullara sahip olmamız değil, bizim Türkiye olarak dünyayla yarışmamız, küresel rekabete girmemiz lazım. Aksi takdirde bu memleketin geleceğini sağlıklı olarak kuramayız. Ama ben umutluyum. Görüyorum ki çocuklarımız, öğretmenlerimiz heyecanlı. Bu ülkede eğitimin kalkınması için herkes elinden geleni yapıyor. Ağrı'nın bundan sonraki ihtiyacı daha çok niteliği arttırmak, üst sıralara doğru tırmanmak. Önce Türkiye'de dereceye girmek, sonra da dünyayla yarışmak. Ben bunun Ağrı'da yapılabileceğini düşünüyorum. Ailelerden ise isteğim, çocuklarının daha fazla okuması, dünyaya açılması konusunda destek olmaları. Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin. Onların bütün Türkiye'yi tanımasına imkan sağlayın. Hep beraber biz de destek olalım burslarla. Yurt dışına gitmesine, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmesine imkan sağlayın."