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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak' diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

TRT Haber'de yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ​"İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlama yapmam" diye konuştu.

Selçuk, "Sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı, ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum" ifadesini kullandı.

Öğretmen eğitimiyle ilgili, "Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Liseye geçişle ilgili bir kılavuz vardı. Bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun tek kelimesi dahi değişirse sınav iptal ediliyor. Bizim bu kılavuza dokunma imkanımız olmadı. Yerleştirmelerde 90 bin civarında öğrencimiz açıkta kaldı. Hala 3 bin küsur bir yere yerleşemeyen öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimiz için yeni bir genelge yayımladık. Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük ölçüde yaşanmayacak. Bizim yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistem, bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek. Bizim derslik sayımız belli değil. 1 ayın içinde tüm dersliklerimizn QR kodlarını çıkarıyoruz. Kaç dersliğimiz olduğunu görme imkanımız olacak. Okullarımızdaki kontenjanları bulmaya çalıştığımız için zaman kaybettik. CBS ile bu rahatlayacak."

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