Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Okulunu eğitimin her alanında başarıya götüren, emsal okullara göre belirgin fark ortaya koyan sergilediği başarı ve liderlik davranışlarıyla örnek gösterilen Türkiye’nin en başarılı okul yöneticileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu. Başarı hikâyesi oluşturmuş insanları daha öne çıkarmak istediklerini ve bunu çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Millî Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir.” dedi. Olumlu bir okul iklimi oluşturabilme, makamından çok okul koridorları, öğretmen odası ve sınıflarda vakit geçirebilme, öğretmenini, öğrencisini, velisini dinleyerek onlara güven verebilme, öğretmenlerinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyabilmesi için motive edebilme gibi 18 ayrı kriterde başarılı olan 120 Okul Müdür ve Müdür Yardımcısı Ankara’daki “Eğitimde Yönetim Süreci Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu.

Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Millî Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir.” dedi. “BİZ ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ” Yöneticilerden sahip oldukları makamlara neden sahip olduklarını asla unutmamaları gerektiğini isteyen Bakan Selçuk, “Biz o binalarda, o masalarda neden oturduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu makamların hiçbirisi kariyeriniz için bulunan yerler değildir. Bunların hepsi çocukların gözlerinin ışıltısını artırmak içindir. Biz çocuklar için buradayız, başka hiçbir derdimiz yok. Bütün bütçeler bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir.” dedi. “BUNLAR EĞİTİMİN KÖPÜĞÜDÜR” “Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı biz yaptık. En çok derslik sayısını biz artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık. Bunlar eğitimin köpüğüdür.” Bakan Selçuk, “Biz işin aslıyla ilgiliyiz. Ve evrensel olana talibiz. Yani mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından şehir yollarına doğru gitmez. Şehir yollarından köy yollarına doğru gelir. O yüzden bizim muhakkak surette evrensel olana talip olmamız ve milli duruşa sahip olmamız lazım. Özetlersek; “küresel düşün, yerel davran değil, yerel düşün küresel davran diyoruz” ifadelerini kullandı.