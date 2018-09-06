Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Uğur Dündar'ın "Milli Eğitim Bakanı’na önerim var!.." başlığıyla (06 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde: "Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk umut verici açıklamalar yaptı, reform sinyalleri verdi ve laik eğitimin vazgeçilmezliğini vurgulayarak milli bayramları müfredata aldırdı ya, hemen saldırılar başladı. Hatta bir yandaş kalem “Atatürkçülük mü, aman sakın ha” diyerek tehdit kokan uyarıda bile bulundu!

Ancak eğitimdeki çöküşün ülkemizi hızla sefiller ligine sürüklediğinin farkında olan ve bunun acilen tersine çevrilmesi gerektiğini bilen Prof. Selçuk, aksi yönde başlatılan çabalara karşın, radikal dönüşümler yapmaya kararlı görünüyor. Bu amaçla iktidara muhalif bile olsa fikirlerine değer verdiği uzmanlarla, sendikacılarla görüşüyor ve fikir alış verişinde bulunuyor Bu bağlamda belirteceğim öneriyi açıklamadan önce sizi Vefa Lisesi'ne kaydımı yaptırdığım ilk günlere götürmek istiyorum. 1872'de kurulan okulumun köklü bir eğitim çınarı olduğunu biliyordum ama bilim, sanat, kültür, devlet adamlığı ve spor gibi alanlarda büyük başarılara imza atmış hangi değerli isimlerin bu yuvadan mezun oldukları konusunda bilgi sahibi değildim.

Bunun üzerine araştırmaya başladım. Önce okulda bizden sınıfça büyüklere sordum. Bilgilerinin birkaç şarkıcı ve futbolcu ismiyle sınırlı olduğunu anlayınca, karlı bir kış günü Beyazıt'taki devlet kütüphanesine kapanıp saatler süren bir tarama yaptım. Belgeleri okudukça şaşırıyordum. Çünkü isimlerini gördüğümde ayağa kalkıp ceketimi ilikleme duygusu yaratan çok saygın değerler, bu büyük irfan yuvasında kişiliklerini bularak hayatın başarı merdivenlerini tırmanmaya başlamışlardı. Örneğin Mehmet Akif Ersoy, Hasan Ali Yücel, Yahya Kemal Beyatlı, Hüseyin Cahit Yalçın, Feridun Fazıl Tülbentçi, Mithat Cemal Kuntay, Yusuf Ziya Ortaç, Ekrem Akurgal, Emin Halid Onat, Kazım İsmail Gürkan, Nihad Sami Banarlı, Sıddık Sami Onar, Tarık Minkari, Rasim Adasal ve daha niceleri, bu yüce çatı altında lise eğitimlerini almışlardı. O günkü duygularımı sözcüklerle anlatamam. Hem çok sevinmiş, hem de çok heyecanlanmıştım. Kendi kendime durmaksızın şu soruyu soruyordum: “Ya ben bu Vefalı büyüklerime layık bir öğrenci olamazsam?..”