-
-
HABER
-
Güncel
-
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
GÜNCEL
HABERLERİ
|
15.01.2020 18:14 |
Son Güncelleme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
Okuyucu Yorumları 0 yorum