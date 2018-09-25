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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolünde biraraya gelen Mehmet Nuri Ersoy ve Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

ZİYA SELÇUK ARAYA GİRDİ, SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

"Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" protokolü sayesinde meslek liselerinin ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına gerçekten cevap verecek biçimde yapılandırılacağını bildiren Ersoy, "Bununla ilgili çok güzel bir çalışma oldu. Açıkçası bizim umduğumuzdan daha iyi oldu." sözleri üzerine araya giren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bürokratlar çalıştı değil mi? Çok ilginç değil mi? Sizce de" ifadeleri kullandı. Selçuk'un bu sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.

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Bakan Ersoy, yeni turizm meslek liselerinde hazırlık artı üç sene normal okuma müfredatının olacağını vurgulayarak, iş birliği protokolüyle ilgili şu bilgileri verdi:

'MEB İLE BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAK SİSTEM GELİŞTİRDİK'

"Hazırlıkta İngilizce ve Rusça mecburi lisan oluyor. Daha sonraki yıllarda Almanca, Fransızca, Arapça ve Çince seçmeli olacak. Yani turizm meslek lisesinde mezun olan bir öğrenci en az iki lisanı çok iyi, bir lisanı da yeterli derecede öğrenmiş olacak. En önemli etkilerden biri bu. İkincisi Türkiye'de turizmin en büyük sıkıntılarından biri sezonsal turizm yapıyor olmamız. Turizmi 12 aya yaymak için birçok proje hazırlıyoruz, bunları da ilerleyen aylarda sizlerle paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir taşla iki kuş vuracak bir sistem geliştirdik. Bu programa katılan turizm meslek lisesi öğrencileri eğitimlerini 20 Nisan ile 20 Ekim arasında partner otellerde yapacaklar.

Programdaki turizm meslek liselerini mutlaka büyük zincir otelle eşleştiriyoruz. Müfredatın uygulanma dönemini değiştiriyoruz, yaz tatillerini kışın kullanıyorlar, 20 Nisan ile 20 Ekim arasında eğitimlerini anlaşmalı otellerde yapıyorlar. Tabii partner otel olmak kolay değil. Burada bazı şartlarımız var. Öğrencilerin yatacağı yerlerin üç kişi olması gerekiyor. 20 Nisan ile 20 Ekim arasında eğer hazırlık sınıfı öğrencisiyse bir stajyer maaşı oluyor, eğer lise 1 öğrencisiyse stajyer maaşı çarpı 1,25 alıyor, lise 2 öğrencisiyse stajyer maaşı çarpı 1,50 alıyor, lise son sınıf öğrencisiyse stajyer maaşı çarpı 1,75 alıyor. Bu öğrenciler bizim için değerli. Kışında bu partner otelin yöneticileri, müfredata uygun bir biçimde derslere destek için eğitime katılıyorlar."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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