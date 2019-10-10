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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret etti

BAKÜ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Selçuk'u, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lisede, öğrenciler, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı.

Öğrencilerle ilgilenen ve okul yetkililerinden bilgi alan Selçuk, TİKA ve Ziraat Bank Azerbaycan tarafından okulda yaptırılan robotik montaj ve kodlama ile akıl-zeka oyunları sınıflarının açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk, açılışta öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Bakü Türk Anadolu Lisesini çok daha iyi imkanlara kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Burada yapmak istediklerinin, Türkiye'de yapmak istedikleriyle aynı olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sizin burada duruşunuzla, rol model olma konusundaki mesuliyetiniz, ayrı bir yük de getiriyor, bunun farkındayım. Bu okulun, dünyadaki bütün Türk okulları içerisinde bir numara olması ve çok başarılı hale gelmesi sizin elinizde. Bunu kanıtlayabilirsiniz." diye konuştu.

- "Kardeşliğimizin gereğini yapmış oluruz"

Selçuk, Azerbaycan'da çok sayıda ülkenin okulunun bulunduğunu hatırlatarak, "Ama Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği düşünülürse, tüm uluslararası okullar içerisinde bizim bir numara olmamız için hedef gözetmemiz lazım. Bu hedefi gözetirsek ve Bakü'ye çok daha fazla katkı sağlarsak buraya olan kardeşliğimizin gereğini yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk daha sonra ilkokul öğrencilerinin düzenlediği müzik ve dans gösterisini izledi.

Temasları kapsamında, Güney Kore eğitim sistemine göre düzenlenerek faaliyete başlayan Meslek Lisesini de ziyaret eden Selçuk, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Selçuk, Azerbaycan temaslarına yarın da devam edecek.

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Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziya selçuk

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