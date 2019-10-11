HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

BAKÜ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığında düzenlenen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki ilişkilerin mevcut durumunun ele alınmasının yanı sıra ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, "tek millet, iki devlet" sözlerini hem akıllarında hem de fikirlerinde taşıdıklarını ifade eden Selçuk, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme görevinin daha çok eğitim sahasında çalışanlara düştüğünü belirtti.

Eğitimin insana dair her şeyi kapsadığını vurgulayan Selçuk, "Eğer biz eğitimde her şeyi güzelleştirirsek, bütün sahalarda daha hızlı mesafe alırız. Beraber yol alabileceğimiz birçok alan var. Mesleki eğitim olabilir, özel eğitim olabilir, sistemin dijitalleştirilmesi olabilir, eğitim sisteminin uluslararası standartlara taşınması olabilir." dedi.

- Bakan Selçuk, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Ziya Selçuk, ülkedeki temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Selçuk, ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hiyabanı'na, ardından 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildiAnkara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi
ESOGÜ’de düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne büyük katılımESOGÜ’de düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne büyük katılım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ceyhun Bayramov ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

Akçakale'deki saldırıda şehit olan Muhammed Omar ve Cihan Güneş için tören düzenlendi

Acı veda! Sivil şehitler için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.