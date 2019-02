Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıklarının eğitim sisteminde köklü değişikleri olduğunu belirterek, "Önümüzde haftalarda okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan Okul Profili Değerlendirme adlı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin arttırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanı olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir takım ziyaretler için geldiğini Bilecik’teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Buradan Bilecik Belediyesi geçen Bakan Selçuk’u Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can karşıladı. Burada Bilecik Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakanlıklarının eğitim sisteminde köklü değişikleri olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bugün Bilecik’te bir dizi ziyaret, inceleme ve istişarede bulunmak için bulunuyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sistemimizde milli eğitim yapımızda köklü değişikliklerin ama olumlu manada daha önce yapılan güzel şeylerin üzerine yeni bazı çalışmalar yapmak suretiyle daha da geliştirme maksatlı projelerimizi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan okul profili değerlendirme adlı altında bir tanıtım çalışmamız olacak ve bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin arttırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanı olacak" dedi.

"Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız"

Bakan Selçuk, Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacaklarını anlatarak, "Daha sonra ifade ettiğim gibi yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bugün burada hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçları doğrultusunda hem de Bilecik’in kendi iç gelişini ve planları dahilinde neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda Bilecik’le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde valimizle, vekilimiz ve başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz. Bu prensip kararı doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberlerini sizinle paylaşma imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise; "Bilecik dirilişin ve kuruluşun şehri diyoruz, tarih şehri diyoruz ve dolayısıyla da burada tarihimizi de anlatma noktasında gayret gösteriyoruz. Ben başkanımızın vekilliği dolayısıyla 8 aylık bir görevle şu anda belediye başkanı olarak görev yapıyorum. 31 Mart’ta da tekrardan aday olarak devam edeceğiz. İnşallah tekrardan görev nasip olur" ifadelerini kullandı.