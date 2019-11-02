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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Batman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:58 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk: - "Bu tür temasların, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu tür temasların, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum." dedi.

Batman'a gelen Bakan Selçuk'u havalimanında Batman Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra valiliğe geçen Selçuk, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür ziyaretlerin eğitimin sorunlarının giderilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, Batman'ın eğitimle alakalı meselelerini değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak, bazı çalışmalar yapmak üzere kente geldiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Burada eğitime olan talebin çok yüksek olması, eğitim standartları açısından çok hızlı bir mesafe alınması bizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Selçuk, daha ileri ufuklara, aşamalara gidilebilmesi için Batman'daki eğitim ihtiyaçlarının yerinde gözden geçirilmesi, yetkililerle görüşülerek konuların ele alınmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bütün il ziyaretlerimizde olduğu gibi burada da bazı iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bazı değerlendirmeler yapacağız. Bunun dışında öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantıda sohbet edeceğiz. Bu tür temasların, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da Batman ziyaretimizin verimli geçeceğini, kısa ve orta vadede etkili sonuçlar doğuracağını düşünüyorum."

Bakan Selçuk daha sonra Valilikte, Vali Hulusi Şahin, kaymakamlar, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

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Batman eğitim ziya selçuk

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