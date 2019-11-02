Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Batman'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu tür temasların, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum." dedi.

Batman'a gelen Bakan Selçuk'u havalimanında Batman Valisi Hulusi Şahin ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra valiliğe geçen Selçuk, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür ziyaretlerin eğitimin sorunlarının giderilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, Batman'ın eğitimle alakalı meselelerini değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak, bazı çalışmalar yapmak üzere kente geldiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Burada eğitime olan talebin çok yüksek olması, eğitim standartları açısından çok hızlı bir mesafe alınması bizi ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Selçuk, daha ileri ufuklara, aşamalara gidilebilmesi için Batman'daki eğitim ihtiyaçlarının yerinde gözden geçirilmesi, yetkililerle görüşülerek konuların ele alınmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı: