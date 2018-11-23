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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ben de iyi ki öğretmenim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle; kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında 'İyi ki öğretmenim' diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle; kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında 'İyi ki öğretmenim' diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben de iyi ki öğretmenim!" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Karanfiller kaktüslere tepeden bakmaz. Toprak dikeni var diye ona hoyrat davranmaz. Hepsi aynı toprağın çiçeğidir. Bulutlar yağmura kızmaz, yıldızlar aya özenmez, rüzgâr güneşe alınmaz; hepsi aynı göktedir, aynı düzen üzeredir. Ağaçlar tepe yapraklarını daha çok sevmez, en alt dalın kaderiyle en üst dalın kaderi aynı kökten beslenir. Akrep ve yelkovan birbirine yetişmek için değil, kendi seyrini tamamlamak için döner saat üzerinde... Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle; kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında 'İyi ki öğretmenim' diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben de iyi ki öğretmenim!"

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