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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

23.05.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV’de konuk olduğu "Esra Elönü ile Arafta Sorular” programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İşin verimliliği açısından ve vazifenin iyi bir şekilde yapılıp yapılmadığı açısından kendime sorularım var.

Çocukken çok büyük hayallerim yoktu. Bir kol saatim olsun isterdim.

Eğer müfredat bilmek üzerine yoğunlaşırsa, çocuklar bilirler ama yapamazlar.

Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar."

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

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