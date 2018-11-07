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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız." dedi. Selçuk, ayrıca teneffüs sürelerinin de arttırılacağını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Ziya Selçuk'un yaptığı sunumdan satırbaşları şu şekilde;

-Okullar arasındaki eşitsizlik giderilecek

  • Öğrenciler üzerindeki sınav baskısı azaltılacak

  • Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak

  • Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir.

  • Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Eğtiim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek.

  • İlkokullarda teneffüs sürelerini uzatacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk özel öğretime teşvik teneffüs

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
eğitimi oyuncak ettiniz iyice
ulan bi 40-50 yıllık politikanız olsun. her geçen yıl her gelen bir kişi bir şeyleri değiştiriyor.
Kendi yandaşlarına teşfik veriyorlar. 3 yıl oldu bize hiç çıkmadı.
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