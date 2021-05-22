Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurmuştu! Farklı şehir imkanı geldi...

MEB sınavlar ile ilgili detayları öğrenci ve veliler için hazırlamış olduğu sınav rehberinde soru-cevap şeklinde yayınlandı. Öğrencilerin sorabileceği soruların yanıt bulduğu rehberde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aklını karıştıran soruların cevapları mevcut. Peki MEB'in açıkladığı soru ve yanıtlar neler? MEB'İN YAYINLADIĞI SINAVLARLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR... MEB, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velilerin kafa karışıklığını gidermek amacıyla bir sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesinde duyurulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek yanıt buldu. MEB tarafından daha önce yapılmış olan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim senesi ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakılacağı ifade edilmişti. Daha sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfası üzerinden https://tegm.meb.gov.tr/ ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim senesi ikinci döneminde yapılacak sınavlara dair merak edilen birçok soru cevaplandı. İlkokul 4. sınıf ve ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına diledikleri derslerden katılabileceği bilgisi de bu soru-cevaplar arasında yerini aldı. İşte öğrenci ve velilerin merak ettiği sorular ve yanıtları:

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olur?



Cevap: Sizde ya da birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir sebeple sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız. Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?



Cevap: Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders ya da derslerden bireysel veya grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılacak. Proje alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu ise sıfır olarak değerlendirilecek. İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim? Cevap: Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilecek ve ardından karne notunuz belirlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?



Cevap: İkinci dönem derslerden sınava girebilirsiniz, girmiş olduğunuz sınavların puanları eğer varsa bu puanlarını yükseltebilir veya ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirsiniz.

Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?



Cevap: İkinci dönem derslerinden sınava katılabilir, girmiş olduğunuz sınavların puanları eğer varsa bu puanlarını yükseltebilir veya ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirsiniz. Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

Seçmeli dersler de dahil olmak üzere bütün derslerden istemeniz halinde sınava girebilirsiniz. Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?



Cevap: Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava katıldıysanız yeniden sınava katılmanıza gerek yok. Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?



Cevap: Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine dek okula başvurması durumunda yeniden sınava girebilirsiniz. Fakat karneye yalnızca bir sınav puanınız yansıtılmış olacak. İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?



Cevap: Hangi ders ya da derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine dek okul müdürlüğüne yapacağı başvuru esnasında belirtmesi gerekiyor.