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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzincan'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan’da

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katılmak üzere Erzincan'a geldi.
Kentte ilk olarak kahvaltıda sivil toplum örgütleri ile bir araya gelen Bakan Selçuk ardından Erzincan’da eğitime katkı sağlayan iş adamları ile buluşarak eğitime verdikleri katkıdan dolayı kendilerine plaket verdi. Selçuk, daha sonra Erzincan Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Bakan Selçuk, eğitimin daha ileri ve daha yüksek bir seviyeye ulaşabilmesi için de gayretlerinin devam edeceğini söyledi. Erzincan'ın eğitim meseleleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı hususlarda temel göstergelerini dikkate alarak Erzincan'ın bir fotoğrafını çekmek, beraberce görüş alışverişinde bulunmak, yapılan istişareler sonucunda alınması gereken tedbirleri konuşmak için geldiklerini belirten Bakan Selçuk şunları söyledi:
"Almayı planladığımız tedbirlerin hangi aşamada, ne kadar süre içerisinde ne şekilde yapılacağına dair planlamalar gerçekleştirilecek inşallah. Burada çok sevinerek söylemek icap eder ki eğitim göstergelerinde Erzincan'ın birçok bileşende çok çok iyi durumda olduğu, ister fiziki şartlarda, ister öğretmen sayıları, ister eğitimin kalitesi manasında oldukça iyi durumda olduğu ve şuana kadar yapılan yatırımların ki yapan herkesi şuan da teşekkürle anıyoruz. Bu manada da daha ileriye nasıl gidebiliriz. Erzincan'ımızın uluslararası manada yol alabilmesi için daha ileri, daha yüksek bir eğitim seviyesine ulaşabilmesi için de gayretimizin devam edeceğini paylaşmak isteriz. Bugün burada hayırseverlerimizle, iş insanlarımızla, sivil toplum temsilcilerimizle birlikte bir görüşme, değerlendirme yapma imkanı da bulduk. Öğretmenlerimizle de yüz yüze gelip onlarla buradaki eğitimin genel kapsamını ve ileriye gidilecek yollar hususunda da bir sohbetimiz oldu. Erzincan'daki bu temaslarımızın eğitimimizin ilerlemesi noktasında çok büyük katkısı olacağına inancım tamdır."
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan’da

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