Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BNP Paribas Dünya Takım Kupası’nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Tenis Milli Takım Antrenörleri Ayhan Çelik ve Serkan Üstündağ, Milli tenisçilerimiz Emirhan Toper ile Yunus Emre Arslan yer aldı.

TBESF Başkanı Uztürk, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Ziya Selçuk, milli sporcularımıza hediyeler verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Uztürk tarafından Bakan Selçuk’a milli takım forması hediye edilirken konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.



