HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BNP Paribas Dünya Takım Kupası’nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Tenis Milli Takım Antrenörleri Ayhan Çelik ve Serkan Üstündağ, Milli tenisçilerimiz Emirhan Toper ile Yunus Emre Arslan yer aldı.TBESF Başkanı Uztürk, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Ziya Selçuk, milli sporcularımıza hediyeler verdi.Ziyaretin sonunda Başkan Uztürk tarafından Bakan Selçuk’a milli takım forması hediye edilirken konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BNP Paribas Dünya Takım Kupası’nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.
Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Tenis Milli Takım Antrenörleri Ayhan Çelik ve Serkan Üstündağ, Milli tenisçilerimiz Emirhan Toper ile Yunus Emre Arslan yer aldı.
TBESF Başkanı Uztürk, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Ziya Selçuk, milli sporcularımıza hediyeler verdi.
Ziyaretin sonunda Başkan Uztürk tarafından Bakan Selçuk’a milli takım forması hediye edilirken konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktıBakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı
CHP'li Özel, Bakan Akar'a 'hakaret' davasında hakim karşısına çıktıCHP'li Özel, Bakan Akar'a 'hakaret' davasında hakim karşısına çıktı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.