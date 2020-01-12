Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hatay Valiliğini ziyaret etti:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hatay'da eğitim meselesini yükseltmek ve çocuklarımızın geleceğe daha umutlu olarak bakması konusunda gereken her türlü tedbiri almak vazifemizdir." dedi.

Bakan Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, Hatay'ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kentte olduklarını söyledi.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Hatay'da eğitim meselesini yükseltmek ve çocuklarımızın geleceğe daha umutlu olarak bakması konusunda gereken her türlü tedbiri almak vazifemizdir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda dersimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve daha da başarılı olabilmek içinde yerinde gözlemler yaparak, istişarelerde bulunarak birtakım çalışmaları yapmayı önemsiyoruz."

Yerinde yaptıkları değerlendirmelerin çok daha somut planlamalar oluşturulmasını sağladığını aktaran Selçuk, kentteki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk, gereken her türlü ihtiyaç konusunda daha yüksek bir farkındalıkla gayret göstereceklerini de söyledi.