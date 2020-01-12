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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, ilçedeki bir restoranda AK Parti Hatay milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Selçuk, eğitime katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür sertifikası verdi.

Daha sonra İskenderun Belediyesini ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskenderun Lisesi bahçesindeki tarihi taş binayı da ziyaret eden Selçuk, buranın sadece bir okul binası olmadığını söyledi.

Binanın bu coğrafyanın bir sosyal sermayesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Burada bir kültür merkezi ve kütüphane gibi şu an netleşmemekle beraber hizmet yapılabilmesi imkanını birlikte değerlendiriyoruz. Bu konuya hepimiz oldukça sıcak bakıyoruz ve netice itibariyle el birliğiyle burayı güzelleştirme konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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