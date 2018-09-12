Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Karma eğitim konusunda yapılan yeni düzenlemeye ilişkin "Karma eğitim kaldırılacak mı?" tartışması sürerken, BirGün gazetesi yazarı ve Eleştirel Pedagoji dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ünal Özmen, çarpıcı bir iddiada bulundu. Ziya Selçuk'la birlikte geçmişte Talim Terbiye Kurulu'nda birlikte görev yaptıklarını söyleyen Özmen, "Pazar günü 'Eğitim 2018 Buluşma' toplantısı vardı. Medyada çok fazla yer almadı ama orada Ziya Hoca 'Önümüzdeki günlerde zorunlu eğitimi de tartışacağız. Eğitim ve zorunlu kelimesini yan yana getirenlere durun demek için buradayız' dedi" ifadelerini kullandı.

'ZORUNLU EĞİTİME KARŞI OLANLAR DİNCİLERDİR'

Özmen, şöyle devam etti: "Dünyanın her yerinde zorunlu eğitime karşı olanlar muhafazakarlardır, dincilerdir. Zorunlu eğitim çocuğa ileride içine katılacağı topluma ilişkin bilgiler vermek içindir. Bu eğitimin dışında kalan insanların toplumun diğer kesimiyle uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için bilgi edinebileceği, beceri kazanabileceği, deneyim yaşayabileceği başka yer yoktur."