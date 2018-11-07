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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız."


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