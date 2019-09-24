HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

 MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Osmaniye’de Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Osmaniye’de Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.
Osmaniye Valiliği'nde, Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Baha Ünlü ve il protokolü tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler tarafından takdim edilen çiçeği aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, çocuklara hediye verdi. Valilik makamı girişinde ki şeref defterini imzalayen Bakan Selçuk, burada bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak Osmaniye’de çeşitli incelemeler yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve buradaki eğitim kalitesini nasıl ileriye doğru taşıyabiliriz sualinin cevabını hep birlikte ortaya koymak için gelmiş bulunuyoruz. Elimizde hem ulusal ölçekte hem de Osmaniye ölçeğinde eğitimle alakalı çok sayıda göstergeler var. Bu göstergelere de baktığımız da hangi hususlarda hangi parametrelerde ne tür çalışmalar yapmamız gerektiği çok net olarak görülüyor. Bu anlamda gerek öğretmenlerimize yönelik, gerek öğrencilerimize yönelik çalışmalar, gerekse velilerimize yönelik eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var. Buradaki çalışmaları hızlandırmak ve ihtiyaçları yerinde belirlemek için değerlendirme toplantılarımız olacak. Ben bu faaliyetin Osmaniye’miz için hayırlı ve uğurlu olmasını ve ileriye doğru götüreceğimiz eğitim bayrağını daha da yükseklere taşımaya vesile olmasını diliyorum."
Bakan Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, Fidan Yetiştirme Müdürlüğü arazisindeki 'Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca' proje tanıtım programına katılacak.

FOTOĞRAFLI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt görevinden istifa ettiCHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt görevinden istifa etti
CHP Tunceli il başkan vekili istifa ettiCHP Tunceli il başkan vekili istifa etti

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Egemen Bağış'tan 'büyükelçilik' eleştirilerine yanıt

Egemen Bağış'tan 'büyükelçilik' eleştirilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Ara Güler Sergisi’ni açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.