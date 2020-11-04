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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
GAZİANTEP
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04.11.2020 11:18 |
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."