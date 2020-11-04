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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."


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Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
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