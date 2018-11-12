HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Ağrı ziyaretinde dikkat çeken sözler!

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrı'da hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan 24 derslikli Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı. Selçuk, “Kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Ağrı ziyaretinde dikkat çeken sözler!

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere öğlen saatlerinde helikopterle Ağrı’nın Tutak ilçesine giden ve buradaki ziyaretlerinin ardından karayolu ile Ağrı merkeze gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan 24 derslikli Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışına katıldı. Öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılaşan Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada iş adamı Şinasi Ünsal’a teşekkür ederek, bu tür hizmetlerin sayısının artması gerektiğini söyledi. Kız çocuklarının okullaşmasının Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Böyle güzel okullarımız arttıkça biz artık derslik sayısı, öğretmen sayısı ve bazı altyapı unsurları açısından değil dünya ile yarışmak için dert ve tasa sahibi olacağız. Bizim sadece bu tarz okullara sahip olmamız değil, bizim Türkiye ile dünya ile yarışmamız lazım. Bizim küresel rekabete girmemiz lazım. Aksi takdirde bu memleketin geleceğini sağlıklı olarak kuramayız. Ama ben umutluyum, ben görüyorum ki çocuklarımız heyecanlı, öğretmenlerimiz heyecanlı. Bu ülkede eğitim sisteminin kalkınması için herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor” ifadelerini kullandı.

seelll

"ONLARIN SADECE AĞRI İLE SIKIŞIP KALMASINA İZİN VERMEYİN"

Ağrı’nın eğitim sıralamasında daha yukarılarda olması gerektiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerin ailelerine de tavsiyelerde bulundu. Ailelerin öğrencilerin önünü açması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Ailelerden de özellikle istediğimiz şey çocuklarınızın daha fazla okuması, Türkiye'de, dünyaya açılması konusunda onlara destek olun lütfen. Onların sadece Ağrı ile sıkışıp kalmasına izin vermeyin. Onların bütün Türkiye’yi tanımasına imkân sağlayın. Hep beraber biz de burslarla destek olalım. Kız çocuklarımızın yurt dışına, Avrupa’ya, Amerika’ya, Uzak Doğu'ya gitmesinin yolunu açın. Ki onlar dünya için bir şey sağlasınlar, insanlık için bir şey sağlasınlar, Türkiye için bir şey yapsınlar. Özellikle kız çocuklarımızın başarısı konusunda pozitif ayrımcılık yapacağız, daha fazla hizmet sağlayacağız, daha fazla kaynak sağlayacağız” şeklinde konuştu.

sel

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldikten sonra Ağrı Valiliğine geçti. Bakan Selçuk, valilikte kendisine çiçek sunan çocuklarla yakından ilgilenip sohbet ettikten sonra şeref defterini imzaladı. Vali Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bakan Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti. Bir süre valilikte kalan Bakan Selçuk, daha sonra Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Bakan Selçuk, okullar bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı (2)Bakan Selçuk, okullar bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı (2)
Diyabet hastalarına 3D gözlükle eğitim projesiyle 1'inci oldularDiyabet hastalarına 3D gözlükle eğitim projesiyle 1'inci oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ağrı Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

En Çok Okunan Haberler

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Meb bakanı olunca acabamı diye umutlandık. Ama atadığı herkes bir anda maalesef omurgasını kaybedip konduğu kabın şeklini alıyor. Sende fos çıktın.
Seni adam sanmistik andımız konusundaki tavrin 'ya TÜRK dusmani yada TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarına baston oldugun kaniti
BİLİM VE TEKNOLOJİDE İLERLEMEK İÇİN İLİME VE BİLİME SAHİP ÇIKACAK KAFALAR LAZIM..DİNİN ASLINI İLİMDEN VE ÇALIŞMAKDAN GEÇİREREK ÖĞRENMEYE ÇALIŞMASSAK SADECE CAHİL VE YOBAZ BİR DİNDAR NESİL YETİŞİR..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)

KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)

Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var

Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

CHP'li Gürer: Sanat tarihinden mezun, sadece bir kişi öğretmen olarak atandı

CHP'li Gürer: Sanat tarihinden mezun, sadece bir kişi öğretmen olarak atandı

Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.