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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bu hafta düzenlenecek olan çalıştaya, ilk kez tüm eğitim sendikalarının yanı sıra 30'a yakın sivil toplum kuruluşu davet edildi. Hatırlanacağı üzere daha önce eğitimle ilgili bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara yalnızca iktidara yakın kurum ve kişilerin çağrıldığı iddiası büyük tartışma yaratmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Göreve geldiği gün toplumun tüm kesiminde olumlu karşılanan ve en çok takip edilen bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmalarının yanında çalışma şekliyle de dikkat çekiyor. Öğretmen merkezli bakış açısı ve öğrenci, çocuk odaklı konuşmalarıyla öne çıkan Bakan Selçuk, bu hafta sonu eğitimin tüm bileşenlerini bir araya toplayarak bir çalıştay düzenleyecek.

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bakan Selçuk, ayrım yapmadan toplumun tüm kesiminden oluşan eğitimcilerle buluşacak, eğitimle ilgili konuları masaya yatıracak.

Bu hafta sonu yapılacak çalıştaya Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim İş'in genel başkanları davet edilirken, ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor.

Çalıştayda konuşulacak konular arasında ilk sırada müfredat yer alıyor. Çalıştayda konuşulacak konu başlıkları şöyle:

Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Bu müfredatlarda öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalıdır?

Nasıl bir öğretmen istiyoruz?

Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?

Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır?

Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır?

Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır?

Eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz?

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