Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Pazartesi sabah saat 9'da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarınızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz.

Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda.

Uzaktan eğitim konusunda Mart'tan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak.

Canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacak. Öğretmenler ödev verebilecek.

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğreytmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.

Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır.

