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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım: Hazırız, yarını bekleyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım: Hazırız, yarını bekleyin

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkânlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Eğitimde Fırsat Adaleti...Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkanlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu ülke de eğitimde fırsat sadece para ile olur. Hakkari Çukurca da ki öğrenci ile Beşiktaş ta ki öğrenci arasında kimse fırsat eşitliğinden bahsetmesin.
Staj sigortası mağduriyetini de bir çözseniz.
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