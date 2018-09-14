HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

"Okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır" diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şartları zor olan okullarda kahramanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bakan Selçuk "Mümkünse okullarınızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini, çevresini pırıl pırıl yapalım. Eğer okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen '2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Değişim Liderleri Toplantısı'nda başkentte görevli okul müdürlerine hitap eden Bakan Ziya Selçuk, "Değerli arkadaşlar, lütfen bütün öğretmenlerimizin gözüne gözleriniz değsin. Oradan mümkünse gönlüne inin o insanların" diye konuştu.

Okul müdürlerinin öğretmenlere "Biz sizin için buradayız, çocuklar için buradayız. Sayın Bakan dahil hepimiz çocukların hizmeti için buradayız" demeleri gerektiğini belirten Selçuk, "Eğer öğretmenlerinizin huzuru olursa çocuklarınızın huzuru olur. Öğretmenler sizi takımın lideri olarak görmeli. Gerçek yetki şahsiyettir ve siz öğretmenler odasında saygınlık uyandırdığınızda inanın bütün okul, toplu olarak çevre size saygı duyacaktır ve sizin saygınlığınız o okulu, o çevrenin incisi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Selçuk, 81 ilden Ankara'ya davet edilen başarılı okul müdürleriyle gerçekleştirilen buluşmaya değinerek, çok çok kötü şartlardaki okula gidip çok büyük başarı hikayesi yazan müdürler olduğunu söyledi.

'OKULLARIMIZ ARASINDAKİ FARK AZALIRSA TÜRKİYE'DEKİ FARK AZALIR'

Şartları zor olan okullardaki kahramanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Yani size ihtiyacımız var. Mümkünse okullarınızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini, çevresini pırıl pırıl yapalım. Eğer okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır. Biz bunu yapabiliriz. Böyle bir cesaretimiz var, yapacağız. Allah'ın izniyle hiçbir engelimiz yok. Sadece mevcut kaynakları iyi yöneteceğiz. Çocuklar size emanet, öğretmenler de size emanet. Lütfen omuzlarınızda bunu taşıyarak Ankara için bir başarı hikayesi yapalım. Arkadaşlar, Ankara'nın Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan bir yadigar olduğunu asla unutmayın."

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklamasıDers kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ziya selçuk Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Bu adam Kurtarırsa Türkiye’yi kurtaracak.
yaw he
milli eğitim bakanı sadece konuşuyır bir icraat görmedim ve icraat yapmaya kalksada yapamaz
geçen gün bir veliye kaç para senelik bu okul dedim .30.000 +5000 servis dedi senelik.ne anlatıyor bu bakan.
He oldu valla, sağlık bakanı da doktorlara seslensin hastanelerin tuvaletlerini temizleyelim böylece bütün hasteneler eşitlenir. Adalet bakanı da hakim ve savcılara seslensin onlar da adliyelerin tuvaletlerini temizlesin. kardeşim bu sizin göreviniz öğretmenlerin değil. Hizmetli görevlendirirsiniz okulun temizliğini yapar, bütçe ayarırsınız okulların eksiklerini ilgili ustalar yapar. Ayrıca öğretmenler tuvalet temizleyerek, boya badana yaparak var olan çok az toplum içindeki saygısını kaybeder. İstisnai durumlar hariç... Bu da bir elin beş parmağını geçmez.
Hangi kaynak iyi yönetilecek anlayamadım.. Okullarda kaynak mı var?
bu adamı yıpratmayın en iyi milli eğitim bakanı
siyaset ve sendikalar eğitimden elini ceksin her şey düzelir
kardeşim konuşma orda burda iş yap iş dır dır dır icraaat yok ....
$u Ana kadar elle tutulur hi sey yok
işe öğretmenle diğer memur maaşlarının arasındaki uçurumdan başlasanız daha iyi olacak
daha bir icraatını göfremden konuşmlara karnımız tok imamhatiplere ne oldu azaldımı , zorunlu olmaktan çıktımı, derken karma eğitime gidiyoruz.. aynı terhane körle yatan şaşı kalkar ,,,,palavraaa
Biryerlerden başlamak lazım velakin yakinda bakanliktan alırlar.Yukarisi reform istemiyor çünkü...
keşke başkan olsan ziya bey
bu adami calistirmazlar fazla barindirmazlar dusuneni degil emre uyani severler
Aykırı fikirleri olan biri.Meb alt üst olmadıktan sonra başarılı ola maz.MEB görevine son verilen bütün MÜDÜRLERİ geri çağırmalı.
SAMİMİYSEN ÖZEL OKULLARA DESTEĞİ KES,DEVLET OMULLARINA YOLLA.FOTOKOPİ KAĞIDI BİLE BULAMIYORUZ.
bakamım okulların hepsi aynı fiziki temizlik ve kakım olmalı katılıyorum,hizmetlileri iyi çalıştralım birde öğrencilere iyi egitim verelim bu tamam,PAZARTESİ OKUL AÇILACAK YERİ BELLİ HALA BAŞLA TALİMATI GELMEMİŞ ÖĞRETMENLER NİYE ATANMIYOR?OKUL AÇILIYOR ÖĞRETMENLE ÖĞRENCİYİ BULUŞTURAMIYORSAN NİYE BAKANLIK YAPIYORSUN?
Herkes düşmüş kendi derdine. İnsanlar bir sürü problemle uğraşıyor. O heyecan kalmadı ki kimsede, çıkıp kahramanlık yapsın.
Hep felsefe hep demogoji.Somut bir şey yap da sana güvenelim.
Bunu Velilerimizle birlikte yapsak???!!!....
Diğer Haberler
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri belli oldu! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

YKS ek tercih başvuru kılavuzu çıktı ve kontenjanlar belli oldu! Başvuru nasıl yapılır, başvuru dönemi ne zaman bitiyor?

YKS ek tercih başvuru kılavuzu çıktı ve kontenjanlar belli oldu! Başvuru nasıl yapılır, başvuru dönemi ne zaman bitiyor?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.