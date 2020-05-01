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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın tarihi değişmişti. Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) yapılacağı tarih ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Nisan'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıklamış ve uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı duyurmuştu. Bakan Selçuk “LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” demişti.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan kabine toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'in canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak" dedi.


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