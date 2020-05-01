Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Nisan'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıklamış ve uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı duyurmuştu. Bakan Selçuk “LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.” demişti.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan kabine toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet'in canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak" dedi.



