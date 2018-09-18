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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:36 | Son Güncelleme

Karma eğitim tartışmasıyla ilgili görüşü sorulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündemlerinde karma eğitimi kaldırmak gibi bir konu olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karma eğitim açıklaması

Son günlerde tartışma konusu olan karma eğitime ilişkin yönetmelik değişikliği ile ilgili TRT Haber’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mahkeme kararı gereği karma eğitim ibaresinin yönetmelikten çıkarıldığını anlatarak, şunları söyledi:

“Bu buradan çıkınca Türkiye birden bire alevleniyor. Muhalefet ihtiyacı olan insanlar da burada müthiş bir araç bulup bunun üzerinden konuyu köpürtüyorlar. Yasada var olan bir şey ve bizim de şu an uymakla mükellef olduğumuz ve desteklediğimiz bir metin var ortada.

"DEDİKODUYLA HAREKET ETMESİNLER"

"Bu metin orada dururken bir alt metin olan yönetmelikte böyle bir ifade mahkeme tarafından istendiği için kaldırıldığında bu kaldırılmış olmuyor. Zaten önemli olan yasadır, yönetmelik değildir. Bizim ne böyle bir derdimiz var, ne bir programımız var, ne bir hedefimiz var. Lütfen insanlar dedikoduyla hareket etmesinler, çok net olarak bunu ifade etmiş olalım.”

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karma eğitim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
politik bir cevap verilmiş. ne evet demiş bakan nede hayır. bu bir kıvırmadır. her konuda bir sürü mahkeme var. ama hepsi konuşulmuyor. yan, bu konu dillendirildiğine göre, ateş olmayan yerden duman tütmez..
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