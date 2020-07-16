HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün sonuçları açıklanan LGS ile ilgili, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel teminJandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin
Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Valiliği duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Eser Yenenler diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı şartları nelerdir?

MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı şartları nelerdir?

Haftanin'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Avrupa ve batı illerinden gelenler Tunceli'nin kabusu oldu

Avrupa ve batı illerinden gelenler kentin kabusu oldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 6 ilde son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

6 ilde son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

Kardeşinin tabutunda kan izi gördü! Dedektif gibi iz sürdü: İçimde şüphe var

Tabutta kan izi gördü! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.