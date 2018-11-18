Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkânlarıyla eğitime devam edeceğini duyuran İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ve oğlunun babası şarkıcı Ogün Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyerek, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar... " dedi.

"ŞU AN AĞLIYORUM AMA BU SEVİNÇ GÖZYAŞIM"

Erken de Bakan Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla" diye yanıt verdi.



