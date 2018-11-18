HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların örgün eğitimde yaşadığı sorunlara dair ailelere bir araya gelme ve neler yapılabileceğini konuşma çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkânlarıyla eğitime devam edeceğini duyuran İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ve oğlunun babası şarkıcı Ogün Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyerek, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar... " dedi.

ziyaselcuk

"ŞU AN AĞLIYORUM AMA BU SEVİNÇ GÖZYAŞIM"

Erken de Bakan Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla" diye yanıt verdi.

sedeferken


Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Mersin'de festival coşkusu sürüyorMersin'de festival coşkusu sürüyor
"Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz""Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk otizm Sedef Erken ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Marmaris'te sağanak yağmur tekneleri batırdı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Düzce'de Yığılca ilçesi belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Muğla'da Eğitim-Bir-Sen yöneticisi öğretmen için '23 kız öğrenciyi taciz etti' iddiası

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.