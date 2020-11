Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlarla ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon kanalının canlı yayınında, uzaktan eğitim süreci ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, salgın sürecinde hem Türkiye’deki hem dünyadaki verileri takip edip, kararları güncellediklerini anlatarak, "Gerçekten okullar çok daha kontrollü. Çünkü çocuklar çok disiplinli ve düzenli bir şekilde derslere girip çıkıyorlar. Biz mobil bir uygulama yaptırdık ve bu uygulamayla her bir sınıf düzeyinde her bir öğrencimizin kendisinin, ailesinin, öğretmenin, okul yöneticilerinin, servis şoförlerinin tamamının günlük olarak temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik; toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğruyor. Bilim Kurulu’ndan ‘Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor. Dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz’ biçiminde bir karar çıktıktan sonra yani bilimsel olarak böyle bir tavsiye kararı ortaya çıktıktan sonra bizim ‘Hayır kapatmıyoruz’ dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti" diye konuştu.